Adria Bandiere, un viaggio per festeggiare 50 anni di storia aziendale 

Il vero e proprio tesoro dell’azienda si trova al primo piano, dove si svolge l’importante processo di serigrafia. Un vasto archivio di stampi è utilizzato per tinteggiare direttamente le tele, e la composizione di un singolo disegno di bandiera richiede l’utilizzo di svariati stampi, ciascuno rappresentante una forma e un colore distinti.

Il brindisi organizzato per festeggiare questo importante traguardo è stato allietato dalla lettura di una poesia in rima, scritta da una collaboratrice, che ha saputo catturare l’essenza del viaggio appena concluso. La pergamena contenente la poesia è stata consegnata alla famiglia De Ascentis come ulteriore testimonianza di gratitudine per l’indimenticabile esperienza condivisa.

Oggi, Cristina e Christian, figli dei fondatori, portano avanti con passione e dedizione l’eredità aziendale, con il sostegno costante dei genitori che testimoniano come la passione per il proprio lavoro sia il motore che alimenta la continuità e il successo nel tempo.

Nella foto i festeggiamenti per il cinquantesimo anno di attività di Adria Bandiere srl