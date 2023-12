Al Museo della Marineria una rassegna su cinema e antifascismo

Nacquero così i cinegiornali Luce come eccezionale strumento di propaganda nella quale il regime intervenne direttamente. Nel cinema di finzione, invece, pur se ancora più potente, il fascismo si prodigò ma in modo indiretto. Tanto è vero che i film esplicitamente propagandistici del regime, sui 1200 circa prodotti nel ventennio, si contano sulle dita: sette. Il fascismo al potere puntò soprattutto sui film storici che mostravano le epoche gloriose e gli eroi della storia della patria alludendo al regime come erede e naturale continuatore delle prime e a Mussolini dei secondi. Nondimeno, pur essendo stati prodotti film storici in gran numero, la quota maggiore spettò alle commedie che, in molti casi, invitavano al conformismo se non all’adesione diretta al fascismo in ossequio a dio, alla patria, alla famiglia. Non mancarono i film i bellici.

Gianfranco Miro Gori, storico e critico del cinema, condurrà gli spettatori nei vari percorsi del cinema narrativo del ventennio mettendone in luce i diversi aspetti stilistici, storici, spettacolari e propagandistici.