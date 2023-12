Troppo caldo, i saldi invernali partiranno più tardi?

“Secondo la normativa regionale – spiega Pompignoli – i saldi invernali decorrono dal primo giorno feriale prima dell’Epifania e hanno una durata pari a 60 giorni, durante i quali i vari settori del commercio possono fare sconti e promozioni sulle collezioni autunnali ed invernali a propria discrezione e nelle forme e modalità previste dalla legge. Purtroppo, sempre più spesso le condizioni metereologiche stagionali non coincidono con l’offerta commerciale; in particolare quest’anno abbiamo assistito ad un ottobre particolarmente caldo con condizioni quasi estive. Questo ha determinato un drastico calo nelle vendite dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori autunnali ed invernali, con gravi conseguenze su un settore che è già fortemente penalizzato dalla concorrenza generata dalle catene di fast fashion e dall’e-commerce che sta registrando numeri in continuo aumento.”

Va ricordato che in materia di saldi la competenza a deciderne le date di inizio e fine è in capo ad ogni singola Regione, ma da anni ormai, in sede di Conferenza Stato-Regioni, si è raggiunta l’intesa di una data unica di partenza, tranne rare eccezioni.