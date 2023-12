Vandali senza cuore contro le “Tende dell’Avsi”

I vandali – come si evince da un video pubblicato sul sito del Corriere di Romagna – hanno ribaltato i vasi dell’ingresso, scaraventando a terra addobbi e ghirlande, imbrattando le finestre con un lancio di arance, strappando le luminarie e disseminando gli allestimenti natalizi in via Giordano Bruno.

Danni ingenti ma ripristinati, a tempo di record, dai volontari che – in poche ore – hanno rimesso a posto tutto, allestendo nuovamente le scenografie natalizie appena in tempo per la festa dell’Immacolata.