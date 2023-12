Benvenuti sul lungomare, dove il Natale non è ancora arrivato

Da qualche anno è il suggestivo porto canale leonardesco il “cuore” pulsante del Natale di Cesenatico. Ma non è sempre stato così.

In passato, per non isolare dalla festa le storiche attività commerciali del lungomare, le varie amministrazioni comunali avevano fatto scelte diverse, creando momenti di intrattenimento anche in piazza Costa. Erano gli anni dei villaggi di Natale, della pista del ghiaccio, delle iniziative non sempre indovinate, ma qualcosa – nella piazza centrale della città – si era sempre fatto.

Dopo l’era Covid qualcosa è cambiato: lo scorso anno è stato installato un tunnel luminoso, quest’anno si è optato per la scritta “Cesenatico”… Il risultato? Lungomare semideserto e per le attività commerciali del Carducci (dove l’unico richiamo al Natale sono le classiche luminarie appese ai lampioni) è stato, per il momento, il peggior inizio di dicembre della storia.