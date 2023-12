Il Bakia non si sblocca: ennesimo pareggio casalingo

Doveva essere la domenica della riscossa per il Bakia. Davanti aveva lo Stella in una partita che, sulla carta, avrebbe potuto regalare il sorpasso sul Cattolica. E invece, ancora una volta, è arrivato un punticino che sa di occasione perduta.

Il primo tempo vede gli ospiti partire forte con un cross pericoloso di Martinucci che viene deviato in angolo e al quale seguono delle deboli proteste per un contatto dubbio in area. Il Bakia inizia a fare sul serio con Zavatta, che prima conclude in braccio al portiere e poi tenta una bella girata in area senza trovare fortuna.

La catena di sinistra è quella prediletta dagli uomini di Benedetti nella prima frazione di gioco, con tante sovrapposizioni che portano i padroni di casa più volte al cross dal fondo senza mai riuscire a sfondare il muro avversario. Neanche al minuto 24, quando Lorenzini, dopo una bella combinazione con Zavatta, prova una girata di testa che il portiere devia in angolo.

Gli ospiti provano a rispondere più volte non creando mai grossi problemi alla retroguardia avversaria e, quando il cronometro segna 30 minuti precisi, un cross di Nava dalla destra viene sporcato e finisce sulla testa di Zavatta che non sbaglia: è 1 a 0 ed è anche il primo gol per il neo acquisto del Bakia. Non regala altro il primo tempo, se non una carambola in area a seguito di un corner che si conclude con un tiro forte ma alto di poco da parte di Marchini.