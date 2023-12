Lavoro, mercoledì al Museo della Marineria l’assemblea della CGIL

Mercoledì 13 dicembre (dalle 8.30 alle 13.30), nella suggestiva cornice del Museo della Marineria di Cesenatico, la carovana dei diritti condotta dai lavoratori e le lavoratrici della conoscenza attraverserà la provincia Forlì-Cesena. Si tratta di un percorso a tappe organizzato dalla FLC CGIL che interesserà tutte le regioni di Italia per affrontare temi fondamentali e critici per i settori dell’Istruzione e della Ricerca: le richieste urgenti per avere salari dignitosi e il rinnovo dei contratti nei settori della Conoscenza, la qualità del lavoro, l’elevato numero di precari, la privatizzazione e le politiche di tagli alla scuola, all’università, la ricerca e l’AFAM, l’autonomia differenziata prevista nel D.L. Calderoli “che – secondo i sindacati – rischia di distruggere il sistema nazionale di Istruzione così come lo conosciamo”, il dimensionamento della rete scolastica.