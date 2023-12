Al “Musical Day” piovono borse di studio per la Dance Dream

Sono stati quattro, in particolare, i performer che hanno ottenuto risultati di rilievo, tutti magistralmente preparati per l’importante occasione da Federica Esposito.

Davide Buda si è aggiudicato il 1° posto nella categoria “Assoli total Teen”, portandosi a casa ben quattro borse di studio: € 1.500 per l’A.A 2024/2025 all’SDM di Milano; borsa di studio del 100% per il corso intensivo del lim Roma-New York, borsa di studio del 50% per l’A.A 2024/2025 alla “Musical & Performing Academy” e borsa di studio MTS per l’anno accademico 2024/2025.

Ma la parte della “mattatrice” l’ha fatta anche Martina Giordani che, dopo aver conquistato il terzo posto nella categoria “Assoli total Teen”, si è aggiudicata una borsa di studio per il workshop “I love Broadway” Licos, una borsa di studio 50% per la “Summer musical” di Londra, una borsa di studio 50% per il laboratorio (Milano o Roma) con invito all’audizione del teatro Sistina di Roma con Massimo Romeo Piparo e una borsa di studio “MTS stage”.