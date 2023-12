Sara Assicurazioni dona 10mila euro a Radio Soccorso Cesenatico

Nella sede dell’Agenzia di Cesenatico in Via Leonardo da Vinci 49, gli agenti – in presenza dell’Area Manger Oliviero Toselli di Sara Assicurazioni e dell’assessore del Comune di Cesenatico Jacopo Agostini – hanno simbolicamente consegnato al Presidente di Radio Soccorso Giuseppe Astolfi l’assegno di € 10.000, importo bonificato in precedenza da Sara Assicurazioni.

Le risorse saranno utilizzate come contributo per il ripristino e l’acquisto dell’attrezzatura di soccorso.