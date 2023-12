Venerdì sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico

Un altro venerdì di passione per i pendolari del trasporto pubblico. Come comunica in una nota Start Romagna, è stato indetto da USB Lavoro Privato, per la giornata di venerdì 15 dicembre, uno sciopero nazionale di 24 ore.

In tale giornata, dunque, potrebbero verificarsi ripercussioni sulle linee del trasporto pubblico e sul servizio traghetto a Ravenna. Nel nostro territorio il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00.