Via Staggi troppo pericolosa, Gozzoli scrive alla Provincia

Nel caso in cui non si dovesse arrivare a una soluzione ritenuta soddisfacente gli stessi Comuni si riservano la facoltà di istituire, nei rispettivi territori “uno stringente ‘Divieto di transito’ in via Staggi per i mezzi pesanti e con la sola deroga agli autorizzati. O, in alternativa, il divieto di transito permanente (senza alcuna deroga) per i mezzi con portata superiore ai 35 quintali; lasciando libera circolazione agli stessi mezzi, nella parte di competenza di Gambettola dove, peraltro, sono operative e hanno sede la gran parte di ditte e imprese che utilizzano autocarri”.