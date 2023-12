In aumento i vaccini anti-influenzali. Ma per il Covid…

Oltre 815mila vaccinazioni contro l’influenza, con oltre la metà dei cittadini dai 65 anni in su già vaccinato, in termini percentuali il 54%. All’11 dicembre è questo l’andamento della campagna antinfluenzale in Emilia-Romagna.

A fine novembre le vaccinazioni erano circa 722mila e hanno pertanto avuto un incremento del 13%.

Un risultato che non è altrettanto positivo per il Covid, seppur la regione rimanga tra quelle con le più alte percentuali di copertura: dal primo ottobre all’11 dicembre ne sono state fatte in totale 225.396, prevalentemente (84.886) alle persone con 80 e più anni: la copertura vaccinale per questa fascia d’età, che a fine novembre era al 18,5%, sale così al 23%, “ma occorre accelerare – sottolinea la Regione – per mettere in sicurezza soprattutto gli anziani e i più fragili, perché la diffusione del virus Sars-CoV-2 sta aumentando e aumentano contemporaneamente i ricoveri in ospedale, nonostante la circolazione del virus influenzale sia al momento contenuta”.