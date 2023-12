“Christmas in Jazz” devolve l’incasso alla ‘Casa Accoglienza San Giuseppe’

In un momento dove gli episodi di violenza sulle donne sono purtroppo alla ribalta, gli artisti hanno deciso di fare la loro parte sostenendo questa casa rifugio che si occupa da anni del sostentamento di bambini e giovani mamme in difficoltà. La sponsorizzazione maggiore per l’importante evento di questa sera – che ha permesso di noleggiare dispositivi, strumenti ed avvalersi della collaborazione di un tecnico del suono per l’allestimento del palco – è quella fornita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.