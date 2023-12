Niente tassa di soggiorno per chi alloggia per esigenze di lavoro o di servizio

Nuove regole per la tassa di soggiorno, addizionale Irpef immutata e cancellazione, dal 1° gennaio 2024, dell’Iscop. Queste le novità sostanziali per le imposte locali.

TASSA DI SOGGIORNO

Dall’imposta di soggiorno nel 2024 è previsto un gettito di 2 milioni e 300mila euro, grosso modo la stessa proiezione di un anno fa. Le modifiche introdotte al regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta riguardano l’allargamento della casistica per l’esenzione al pagamento per alcune tipologie di soggetti che possono dover soggiornare sul territorio comunale per esigenze di lavoro o di servizio; oppure per prestare soccorso umanitario.

Sulla base ad esempio di quando è avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023 in occasione della alluvione che si è abbattuta per vaste aree della Romagna, quando si è trattato di dare alloggio negli alberghi della Riviera a personale e tecnici del soccorso e della protezione civile.

Altra modifica apportata vale per esentare anche casi come tirocinanti della struttura alberghiera che soggiornano presso la struttura stessa e appartenenti a forze dell’ordine e alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile (anche volontari), che soggiornano per comprovate esigenze di servizio.