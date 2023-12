Teatro, il Trio Kurtag apre la stagione della Classica

A dare il “la” alla stagione è il Trio Kurtag il 17 dicembre alle 17. Un trio particolarmente controcorrente. Infatti, nonostante il nome, non saranno eseguiti brani di Kurtag. Sarà un concerto con brani di R.Schumann, Uhl e sarà eseguito per l’occasione il brano Kagelstatt trio in KV 498 in mi bemolle maggiore di Mozart. Ad eseguirli, oltre allo stesso Thomas Cavuoto (viola) saranno Claudio Conti (clarinetto), Manila Santini (pianoforte). “Sarà un programma molto virtuoso – spiega Cavuoto – e particolare anche perché sono autori poco eseguiti per la difficoltà dei loro brani”.