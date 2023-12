Agevolazioni sanitarie per i commercialisti ed i loro famigliari

Il Centro Medico San Mauro, sito in via Romea 1140, è una struttura sanitaria polifunzionale, punto di riferimento in zona per cura, riabilitazione e benessere. “La scelta sul Centro Medico San Mauro non è ricaduta casualmente. La posizione di baricentro tra Cesena e Forlì e la storia consolidata ne sono stati i motivi principali”, aggiunge Mondardini.

Il Centro è nato nel 2006 dalla visione del dottor Peppino Griffi che voleva offrire ai pazienti le migliori opportunità di cura e di prevenzione. La sua attività come medico di base lo ha portato a conoscere da vicino i bisogni delle persone e a praticare con costanza un pensiero ottimistico proiettato costantemente verso il futuro e verso la positività.

La gestione del poliambulatorio è attualmente affidata al dott. Francesco Griffi. “Da professionisti del settore, ci interessa garantire agli iscritti un servizio ben coordinato e accessibile”, evidenzia Mondardini. “La lunga carriera di Griffi in ambito manageriale e finanziario è facilmente riconoscibile e di aiuto per dare risposte pratiche alle esigenze degli iscritti”.

Griffi guida una squadra di medici e fisioterapisti in grado di offrire servizi di fisiokinesiterapia, fisioterapia domiciliare, laserterapia (yag alta potenza), linfodrenaggio, manipolazione Fasciale, massoterapia, onde d’urto radiali, pompage – trazioni vertebrali, riabilitazione pre – post-chirurgica, rieducazione motoria sportiva, rieducazione posturale, tecar terapia e terapia manuale. Griffi sta ampliando il reparto specialistico del centro medico che ad oggi è in grado di offrire visite specialistiche di cardiologia, allergologia-pneumologia, dermatologia, ematologia, fisiatria, flebologia e chirurgia vascolare, gastroenterologia, ginecologia – ostetricia, logopedia, medicina sportiva (visite non agonistiche e agonistiche, comprese di prova da sforzo monitorata, test urine, spirometria), neurologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatra, podologia, proctologia, psicomotricità funzionale, scienze dell’alimentazione, senologia, servizio ecografico, urologia.