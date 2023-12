Covid e influenza, migliaia a letto. E nei pronto soccorso…

Gli esperti lo avevano previsto: tra influenza, Covid, nuovi ceppi batterici e malattie da raffreddamento, poco prima di Natale in Romagna, si sarebbe registrata un’ondata anomala di malati.

Non siamo ancora al picco, ma le prime avvisaglie già ci sono. Soprattutto nel Riminese dove, in questi giorni, il pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” ha più volte rischiato il collasso. Eh già perché, per i soggetti fragili non vaccinati, l’influenza (sia quella normale che quella da Covid) rappresenta un pericolo che non può essere sottovalutato. E sono stati tantissimi i pazienti che, alle prese con problemi respiratori non ordinari, in questi giorni sono stati costretti a rivolgersi al pronto soccorso.