Il Bakia si arrende a San Piero, ma quanti rimpianti!

Come da pronostico i tre punti vanno alla Sampierana (che si laurea “Campione d’Inverno”), ma il Bakia esce con l’onore delle armi e con la consapevolezza di aver sfiorato l’impresa.

I valligiani imprimono al match un ritmo infermale, ma i cesenaticensi ribattono colpo su colpo in una partita spesso intervallata da falli di gioco.

La prima azione degna di nota è della Sampierana al 33° con Pungelli che scodella in area per Lanzi, debole la sua conclusione. E’ il preludio al vantaggio locale che arriva tre minuti più tardi con un’azione analoga: incursione di Petrini che allarga per Pungelli il quale mette al centro per Lanzi che insacca.