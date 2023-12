“Cafonal” in salsa romagnola: è uscito il libro “Odio l’estate”

Odio l’estate è in vendita a 10 euro presso la Libreria Mondadori di Cesena (zona Barriera) e presso le edicole di: Cesenatico (viale Trento), Sala (via Campone Sala), Villamarina (Bar-Edicola Christian viale Litorale Marina), Bellaria (Bar-Edicola della stazione), Cervia (Cartolibreria-Edicola Minguzzi viale Roma), Gatteo Mare (Cartolibreria La Matita, via Gramsci), Cesena 1 (via Spazzoli 135), Cesena 2 (viale Oberdan 393), Sant’Egidio (via Chiesa di Sant’Egidio), Borgo Paglia (via Romea), Gatteo Paese (via Garibaldi), Gambettola (via Mazzini), Savignano sul Rubicone (via della Repubblica, zona cimitero) e Forlì (Corso della Repubblica 29, zona Banca d’Italia).

Parte degli incassi di questo libro verrà devoluta all’Istituto Don Ghinelli di Gatteo. Per info e spedizioni a domicilio contattare La Cesenate Edizioni all’indirizzo mail editorecostantini@gmail.com