Il sindaco Gozzoli in visita alla Caritas di Cesenatico

La sede è davvero un centro operativo della solidarietà: magazzino per il cibo, frigo per mantenere gli alimenti in fresco e un reparto di abbigliamento curato e gestito nei minimi dettagli. C’è anche una zona dove vengono stipati e catalogati accessori per la casa.

I volontari che lavorano in totale sono 30, a turno e tutti pronti a donare il loro tempo e a dedicarsi a tutte le attività necessarie.

La Caritas di Cesenatico distribuisce 30 quintali di cibo al mese. In tutta la diocesi di Cesena-Sarsina quella di Cesenatico è l’unica Caritas ospitata dall’Amministrazione Comunale che copre anche tutte le spese relative alle utenze.