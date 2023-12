Sicurezza sul lavoro, sospesa l’attività di una ditta edile di Cesenatico

L’esito delle verifiche ha permesso di rilevare in diversi cantieri il mancato rispetto delle norme, nonché l’impiego irregolare di lavoratori.

In particolare in un cantiere del Cesenate sono stati individuati 2 lavoratori non registrati che, a seguito di ulteriori approfondimenti, sono risultati non in regola con il permesso di soggiorno. Il legale rappresentante è stato sanzionato per l’impiego di manodopera non in regola e segnalato all’Autorità Giudiziaria. A carico dell’impresa è stato altresì adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero in misura superiore al 10%.

Sempre in un cantiere nel Comune di Cesena, i militari hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.