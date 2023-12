A teatro il concerto di Natale e un capodanno al bacio

E per l’ultima notte dell’anno… ‘Un capodanno al bacio!’ Torna con questo sottotitolo Grand Soirée Cinemà 2023 al Teatro Comunale di Cesenatico a partire dalle 21.15. Nuovi racconti di cinema, divi e star, e con nuove musiche. Ad esibirsi Eleonora Mazzotti e Mirco Rocchi cantanti-attori, l’attrice Stefania Stefanin che accompagnerà il pubblico lungo i percorsi sorprendenti della ‘Settima Arte’: il cinema, e il Maestro Luca Bonucci al pianoforte, con le sue brillanti musiche dal vivo.

Questa volta il fil rouge narrativo srotolerà davanti al pubblico una serie di baci appassionanti e musiche travolgenti, tra passione e ironia, tra divertimento e capolavori musicali indimenticabili: “Scandalo al sole”, “My heart will go on” da Titanic, “La bella Addormentata”, “As time goes by” da Casablanca, “Il tuo bacio è come un rock!” e molti altri indimenticabili successi filmati e cantati, di ieri e di oggi. Insomma, il primo bacio (cinematografico) non si scorda mai. E a mezzanotte, tutti a brindare insieme nel foyer del teatro per l’arrivo del nuovo anno (Platea/palchi € 20. Loggione € 12. Prenotazioni al 353 4486079).