Bracconiere recidivo sorpreso nella campagna cesenate

La pratica dell’uccellagione, consistente nella cattura massiva ed indiscriminata di uccelli selvatici con reti o trappole, è vietata sul territorio nazionale in base alle norme vigenti, così come sono vietate la detenzione di trappole per la cattura di fauna selvatica o di reti da uccellagione e la detenzione di uccelli selvatici, vivi o morti, derivanti da illecite catture in natura.

L’operazione è stata svolta congiuntamente dai Carabinieri Forestali dei Nuclei di S.Sofia e Cesena e dal Corpo Unico di Polizia Provinciale Forlì-Cesena.