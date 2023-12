Approvato il bilancio di previsione 2024-2026: 10 sì e 4 no

Nel triennio 2024-2026 sono in previsione oltre € 46.000.000,00 di lavori. Sono previsti investimenti in tema di edilizia scolastica – oltre ai cantieri in essere della scuola elementare di Sala, la nuova scuola di viale Torino e gli imminenti lavori alla Media Arfelli e alla scuola Saffi – con il consolidamento della scuola Da Vinci di via Caboto per oltre € 1.000.000,00 e per il consolidamento della scuola”Ricco-Ortali” di Vilallata sempre per oltre € 1.000.000,00.

Per quanto riguarda il Ponte del Gatto, per il 2024 sono stati messi a bilancio € 1.500.000,00 mentre per il 2026 sono previsti € 500.000,00 per il nuovo ponte di via Fenili. Nel 2024 sono in previsione lavori da € 1.2000.000,00 con € 550.000,00 finanziati da un muto e € 650.000,00 da bando PNRR a cui l’impianto è stato candidato.

Sono a bilancio sul 2024 € 3.000.000,00 per il secondo stralcio del waterfront di Ponente che arriveranno a completare i lavori del premio stralcio per cui è previsto un investimento da € 6.000.000,00. Per quanto riguarda il Ponte del Gatto, per il 2024 sono stati messi a bilancio € 1.500.000,00 mentre per il 2026 sono previsti € 500.000,00 per il nuovo ponte di via Fenili. Nel 2024 sono a bilancio oltre € 600.000,00 per la ciclabile di via Manin, la Ciclovia della Rigossa, la ciclabile che da Zadina porterà alla stazione ferroviaria e al prolungamento della ciclabile di via Montaletto.

In merito agli spazi pubblici, sono stati messi in previsione € 100.000,00 per il 2025 in merito alla progettazione dell’area Ex Nuit divenuta di proprietà comunale e sempre sul 2025 sono previsti € 450.000,00 per la realizzazione della nuova area verde di Bagnarola. Nel 2024 è a bilancio € 1.000.000,00 per la progettazione di Piazza Marconi e nel 2026 sono previsti € 600.000,00 per la riqualificazione di Piazza Volta. Nel 2026 è stato anche messo a bilancio € 1.000.000,00 per la costruzione di una nuova sede della Protezione Civile.