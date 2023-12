La Finanza scopre a Ponente un affittacamere “in nero”

Nell’ambito dell’operazione “Natale sicuro”, per contrastare l’illegalità e l’evasione, sono stati numerosi – in questo periodo di festività – i controlli della Guardia di Finanza nelle attività economiche della provincia, Cesenatico compresa.

In particolare, nelle prime tre settimane di dicembre, sono state oltre 90 le pattuglie messe in campo dalle Fiamme Gialle, che hanno eseguito indagini sia in uniforme che in borghese.