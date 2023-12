Un aiuto per le famiglie con i bimbi al nido: a Cesenatico in arrivo € 83.000

La Giunta Comunale ha approvato una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna “Misura per favorire l’accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni”: in base alla ripartizione regionale, per i bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati, sono stati infatti riconosciuti € 83.107,33 che il Comune di Cesenatico erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi 0-3 del territorio comunale.