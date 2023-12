Ravenna accelera per il nuovo parco eolico in mare

La raccolta firme è stata presentata dal sindaco Michele de Pascale ed è sostenuta da Comune, Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, associazioni economiche e sindacali e dalla parlamentare Pd Ouidad Bakkali. Una petizione valida su tutto il territorio nazionale: la raccolta firme, infatti, parte dall’idea che gli impianti offshore per l’energia eolica e per il solare galleggiante vadano realizzati anche al nord, in particolare nell’alto Adriatico. De Pascale contesta, infatti, la posizione secondo cui la produzione di energia rinnovabile in Italia debba essere concentrata al sud. Ovviamente a distanza dalle coste per non avere un impatto paesaggistico sul turismo e con accordi col mondo della pesca, perché l’acquacoltura e la pesca possano crescere grazie a queste infrastrutture e non certo esserne danneggiate.