Sotto Natale raffica di ispezioni della Guardia Costiera di Cesenatico

La Guardia Costiera conferma il proprio impegno nella vigilanza sulla filiera della pesca. E, proprio in occasione dell’incremento di domanda dei prodotti ittici che si registra nelle festività natalizie, ha rafforzato il proprio impegno nel contrasto alle attività di pesca illegale.

L’operazione complessa “SpINNaker” (INN, acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta), in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e che si protrarrà fino al mese di febbraio, vede in campo donne e uomini della Guardia Costiera impegnati in controlli, sia a terra che in mare.