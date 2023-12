Spid più accessibile per gli anziani, nuova intesa in regione

L’obiettivo è potenziare le iniziative territoriali per favorire un maggiore utilizzo, tra gli anziani, della credenziale digitale unica per accedere ai servizi online e app come il fascicolo sanitario elettronico, ERSalute, Io e PagoPa.

“Rafforziamo il nostro impegno per una transizione digitale inclusiva e accessibile a tutti i cittadini, a partire dai più fragili”, affermano gli assessori all’Agenda digitale, Paola Salomoni, e al Bilancio, Paolo Calvano. Per Raffaele Atti, Roberto Pezzani e Rosanna Benazzi, segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, l’accesso alle nuove tecnologie digitali “non deve comportare un ulteriore divario e una esclusione sociale verso le persone più fragili, soprattutto gli anziani e le anziane che possono far fatica a raggiungere una competenza digitale adeguata, in particolare nelle classi di età più avanzate, che sono soli, o abitano in aree interne e montane spesso sprovviste di internet o con reti internet precarie”.