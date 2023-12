Caos spiagge: Rimini fissa le regole dei bandi per le concessioni

Malgrado il silenzio di Roma e uno scenario normativo caotico e indefinito, a pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre, il Comune di Rimini – in maniera del tutto autonoma (visto che indicazioni ufficiali in materia non ne esistono) – ha deciso di mettere mano alle linee-guida per le evidenze pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel 2024.

Obiettivo dell’ente la regolarizzazione delle concessioni alla normativa europea, in scadenza il 31 dicembre 2023 ed evitare il caos. Ovvero, consentire a bagnini, chioschisti e mosconai di lavorare, permettendo il regolare svolgimento della stagione balneare 2024.