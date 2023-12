Anita e Margherita, la Dance Dream continua a sfornare talenti

Nello stage milanese, Margherita ha vinto la borsa di studio al 30% per il 13° “MTS” Meeting dall’11 al 13 febbraio, mentre Anita ha vinto la stessa borsa di studio ma all’80%. Inoltre, Anita – sempre nell’ambito degli “MTS” (Musical the School) – si è portata a casa anche una borsa di studio (al 100%) in danza classica con i docenti del centro studio danza newyorkese Capezio Peridance School (21 gennaio 2024). Si tratta di un’occasione molto importante perché, durante lo stage, verranno effettuate alcune audizioni che assegneranno delle borse di studio per partecipare ad uno stage estivo proprio a New York, capitale mondiale del musical.