Aveva lavorato a Cesenatico il carabiniere “rapinatore”

L’uomo è stato scarcerato ed è potuto tornare a casa in attesa di giudizio perché, secondo il Gip, non esistono elementi che possano far pensare ad una reiterazione del reato o a un pericolo di fuga.

L’uomo era al lavoro nella sede di Bankitalia a Bologna perché trasferito un paio di anni fa per motivi disciplinari. Per anni aveva lavorato per l’Arma di Cesenatico e per quella di Savignano. Poi era stato sottoposto ad un procedimento per violazione del segreto d’ufficio (aveva permesso ad un suo sottoposto di prendere visione di atti che non aveva titoli per poter consultare).

Ai colleghi che lo hanno interrogato ha spiegato di aver agito perché, come detto, oberato dai debiti a cui non riusciva più a fare fronte.