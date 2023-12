Al “Famila” lo sciopero riesce: supermercato chiuso tutto il giorno

Lo sciopero, come detto, ha interessato i settori Terziario, Distribuzione e Servizi, della Distribuzione Moderna Organizzata, della Distribuzione Cooperativa e del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei pubblici esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale, delle Agenzie di Viaggio e delle Aziende Termali. I dipendenti di questi settori stanno attendendo il rinnovo del contratto, come detto, in media da tre anni. E mentre in altre realtà l’astensione è stata blanda, al supermercato Famila lo sciopero è riuscito.