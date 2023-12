Influenza e Covid: Natale a letto per centinaia di concittadini

Non per tutti sarà un “buon” Natale. Sono infatti centinaia, anche a Cesenatico, le persone costrette a letto dall’influenza e dal Covid-19. Difficile però fare un “censimento” perché il tracciamento è saltato ormai da mesi e dunque è impossibile stabilire se a colpire, in questi giorni di festa, sia più il ceppo influenzale o il virus pandemico. Poco cambia, per la verità, visto che la sintomatologia è più o meno la stessa così come le raccomandazioni: a doversi proteggere, in particolare, sono le fasce più fragili della popolazione, ovvero gli anziani, le persone con patologie respiratorie pregresse e gli immunodepressi.