Corsa, brindisi e panettone: si è svolta all’alba la 3ª Goliardica

I runners si sono ritrovati in piazzette delle Erbe, nei pressi dei murales Masotti, dietro la pescheria di Cesenatico e, alle ore 7 in punto, sono partirti per un percorso cittadino di 8 o 12 chilometri in direzione Gatteo Mare intervallato da diverse tappe “ristorative” tra brindisi, panettoni e scorpacciata finale con cioccolato, paste, caffè e spumante.