Ipotesi terzo mandato: cambia il futuro di Gozzoli e Bonaccini?

Dare il via al terzo mandato per i presidenti delle regioni rimetterebbe in gioco il futuro di Bonaccini, in bilico tra il candidarsi alle Europee o concludere i 5 anni alla guida di Viale Aldo Moro. Per ora, il Governatore ha preferito non sbilanciarsi, anche se qualcosa sul tema ha detto: “A me pare solo curioso – ha spiegato Bonaccini – che, nel momento in cui si decida di ampliare ai terzi mandati per la quasi totalità dei Comuni italiani, non si preveda la stessa possibilità anche per i governatori”.