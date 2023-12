Da lunedì 8 gennaio al via il laboratorio di fumetti gratuito

Per raccontare una storia a fumetti è necessario imparare le regole di un linguaggio che ha consuetudini proprie. Come funziona lo spazio bianco? Quali norme devo seguire perché le immagini, in sequenza, raccontino una storia in maniera equilibrata?

Per informazioni e iscrizioni è necessario telefonare allo 0547/79109 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure mandare una mail a urp@comune.cesenatico.fc.it con un recapito telefonico a cui essere ricontattati.