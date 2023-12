Polemiche per la cancellazione della festa dei Lupi di Liberio

Un rito folcloristico con una finalità anche benefica cancellato da un’inflessibile norma della Regione Emilia Romagna che, come noto, considera “illegali” le focarine in quanto “determinano pericoli e rischi per l’incolumità delle persone”, oltre che “un particolare impatto in termini di emissioni inquinanti su area vasta”.

Una polemica che pareva archiviata lo scorso 18 marzo quando il Comune di Cesenatico, in occasione dei tradizionali fuochi all’aperto della festa di San Giuseppe, chiese ed ottenne una deroga dalla Regione che consentì ai Lupi di Liberio di celebrare la loro festa.