Spiagge all’asta, Cesenatico al lavoro aspettando il Governo

Sulle concessioni demaniali all’asta governa ancora il caos. A Rimini è già stata annunciata una delibera ad hoc che fissa alcuni (generici) criteri per i bandi, una strada non condivisa da Ravenna, secondo cui l’inevitabile conseguenza sarà “una serie infinita di contenziosi”. Per questo, nella città di Bisanzio, si starebbe pensando di differire al 31 dicembre 2024 la validità delle concessioni in essere e realizzare, contemporaneamente, una sorta di ricognizione sulle concessioni esistenti per capire a cosa corrisponda esattamente quella concessione. Per esempio, verificare che tutto sia in regola dal punto di vista urbanistico.

Una strada interlocutoria scelta anche da altri Comuni come Cesenatico dove si attende che il Governo si pronunci, una volta per tutte, su come intenda gestire la questione.