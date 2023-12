Botti per Capodanno. Scatta il divieto (e anche la polemica)

E’ l’ordinanza che, per tradizione, scatena le polemiche più accese in città perché – tra appassionati di petardi e strenui difensori dei diritti degli animali – la domanda non può non sorgere spontanea: perché un’ordinanza contro botti e fuochi pirotecnici a Capodanno e non anche in estate durante i fuochi per la festa di Garibaldi?

Qualunque sia la risposta (ammesso che ci sia), ieri il Sindaco Matteo Gozzoli ha firmato due ordinanze: la prima relativa a capodanno e all’epifania in merito, come detto, all’accensione di botti e fuochi pirotecnici; la seconda sulla vendita per asporto di contenitori in vetro nell’ambito del concerto di Capodanno che si svolgerà in Piazza Ciceruacchio.