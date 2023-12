Da lunedì 8 gennaio si torna a fare lezione nella scuola di Sala

L’investimento totale per questo intervento è stato di € 1.500.000,00: € 1.000.000 destinati al miglioramento sismico e consolidamento strutturale, mentre € 500.000 stanziati per i moduli temporanei che hanno permesso agli alunni di fare lezione nel miglior modo possibile e ora verranno trasferiti nel cortile della scuola media Arfelli in via Sozzi. Della cifra totale, € 600.000 arrivano da un finanziamento legato al PNRR, mentre la restante parte è tutta finanziata con risorse comunali.