Gozzoli: «L’Onorevole Colombo non scarichi sui comuni le colpe del Governo»

“Ricordo all’On. Colombo che tutti i Sindaci della costa – a prescindere dal partito di appartenenza e quindi anche Sindaci di centrodestra – hanno approvato con le loro giunte delibere in cui si prende atto del fatto che non ci sono ancora i criteri per svolgere le evidenze pubbliche ma che, come previsto dal Decreto Legislativo 118/2022, si rinvia il termine ultimo per l’espletamento delle gare al 31.12.2024 garantendo così la prossima stagiona estiva a migliaia di medie e piccole imprese del nostro territorio. Il mondo descritto dall’On. Colombo – secondo Gozzoli – è rovesciato rispetto alla realtà. I Comuni in queste settimane hanno ‘messo una pezza’ nonostante un Governo che ha letteralmente buttato un anno e mezzo in tentativi maldestri di aggirare l’applicazione della Direttiva Bolkestein bocciati in modo palese dalla Commissione Europea tramite la lettera di messa in mora del novembre scorso”.