A Ravenna attesa una barca con altri 336 migranti

Il nuovo anno in Romagna si aprirà con lo sbarco di altri 336 migranti, attesi per martedì pomeriggio al porto di Ravenna sulla nave di Medici Senza Frontiere ‘Geo Barents’.

In mattinata ci sono stati alcuni sopralluoghi alla banchina portuale Fosfitalia di via Baiona e al Pala De André.

Dopo lo sbarco, infatti, i migranti saranno trasferiti con pulmini della Croce Rossa Italiana al palazzetto dello sport dove sono in via di allestimento sei laboratori sanitari per le visite mediche e l’area tamponi covid19, spazi per le interviste dei mediatori culturali e dei Servizi Sociali del Comune di Ravenna, spazi per tutti gli adempimenti di polizia e fotosegnalamento, un’area ristoro e uno spazio per posti letto in quanto – in considerazione dell’elevato numero di migranti – gli adempimenti andranno avanti tutta la notte e il giorno successivo.