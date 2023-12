Per otto anni finge di essere un suo parente: espulso un senegalese

Le conseguenti verifiche dell’ufficio Immigrazione hanno permesso di evidenziare come l’appartamento che l’uomo aveva indicato come il suo domicilio fosse stato in realtà preso in affitto – producendo in sede di contratto una patente di guida – da una persona differente. Anche il contratto di lavoro depositato per giustificare i redditi, pur collegato al permesso di soggiorno dell’interessato, in realtà sembrava sottoscritto dall’azienda con lo stesso individuo titolare della patente, non riconducibile alla persona presentatasi allo sportello dell’Ufficio Immigrazione.

Altri elementi inducevano a ritenere che l’interessato fosse stato fuori dall’Italia per diversi anni, periodo nel quale però, dai documenti forniti appariva aver invece lavorato e soggiornato in un comune della provincia, circostanza che rafforzava l’ipotesi che qualcuno, presumibilmente clandestino, si fosse sostituito al senegalese cinquantenne in regola con il soggiorno.

Ed è così che personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione ha rintracciato la persona che aveva assunto l’identità dell’uomo in regola.

Alla vista degli agenti alla sua porta, l’uomo ha ammesso subito di essersi sostituito al senegalese rispondendo agli agenti “Io non sono io”, confermando così il quadro indiziario di una sostituzione di persona.

Davanti ai poliziotti l’uomo ha riferito di essere un parente del senegalese cinquantenne; costui, avendo deciso di lasciare il territorio nazionale, ormai da quasi otto anni, aveva pensato di aiutarlo, “passando” a lui, irregolare, la propria carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di validità illimitata nel tempo.