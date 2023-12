Ultima seduta di giunta, si chiude il 2023 del Comune di Cesenatico

Nella mattinata di ieri – venerdì 29 dicembre – la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2023 dopo che il 19 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo Consiglio Comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

Nel 2023 le sedute si sono svolte totalmente in presenza con la possibilità per alcuni componenti della giunta, in casi straordinari, di collegarsi in videoconferenza durante le sedute settimanali.