Via alle manifestazioni d’interesse per stadio, circolo Tennis e Beach Arena

Gli interventi di riqualificazione ammessi riguardano per la Beach Arena la possibilità di realizzazione di un nuovo edificio ad uso servizi; per il Circolo Tennis di via Abba per gli edifici è ammesso un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia che comprende la progettualità per la conversione dei campi da tennis in campi per la pratica di altre discipline; per lo Stadio Comunale la progettualità ammessa deve intendersi come interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo conservativo.

La durata minima prevista per l’affidamento della gestione gratuita è di 5 anni che, sulla base delle risultanze dei progetti proposti, possono essere aumentati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto per un periodo massimo di 10 anni.