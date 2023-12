Dal terremoto al granchio blu, cronistoria di un annus horribilis

A settembre, dopo appena tre mesi, chiude in viale Trento il ristorante “Celestia” dello chef stellato Gianluca Renzi. Epilogo inatteso dopo la segnalazione della guida Michelin ma, evidentemente, “alta ristorazione” non fa sempre rima con “sostenibilità economica”.

Sempre a settembre, in via Bramante, nella frazione di Valverde, si apre una gigantesca voragine al centro della carreggiata. Il cedimento dell’asfalto è impressionante ma, per fortuna, in quel momento non transitavano vetture sulla strada.

Il 4 ottobre Cesenatico dice addio a Giovanni Bissoni, uno dei suoi sindaci più amati. Grande protagonista della scena politica regionale, Bissoni lascerà un segno importante soprattutto nel mondo della sanità.

Ad ottobre, i rilievi sul Ponte del Gatto dimostrano che l’opera non è più sicura e dunque, dopo il divieto di transito tassativo ai mezzi pesanti, viene istituito il senso unico.

Sempre in autunno, i pescatori si accorgono che il granchio blu ha ormai colonizzato le acque del porto canale. Armati di “speroni” e robuste chele, hanno già devastato gli allevamenti di militi nel ferrarese. Il timore è che il fenomeno si ripeta anche davanti alla costa di Cesenatico.

E il mondo della marineria, dopo il fermo pesca estivo, torna in apprensione anche per la morìa delle vongole che minaccia uno dei settori storici della nostra economia.

A novembre, per ragioni di sicurezza, chiude al traffico il ponte di viale Roma perché alcune analisi sui piloni portanti ne evidenziano l’usura. Per il centro di Cesenatico – spaccato in due – si apre un inverno difficile sul fronte della viabilità.

L’anno si chiude sotto la Spada di Damocle della Bolkestein: l’estate 2024 è salva ma, dopo il rosario dei rinvii, la sensazione è che questa proroga sia davvero l’ultima.