Bagno di Capodanno a Riccione, si tuffano in oltre cento

Per molti è da tanti anni un appuntamento irrinunciabile, per altri una “prima volta” con qualche dubbio: in ogni caso, il tradizionale bagno di Capodanno a Riccione, è sempre un’esperienza da provare.

Complici quest’anno temperature non troppo proibitive, circa dieci gradi, i bagnanti non solo si sono tuffati, ma hanno resistito in acqua anche diversi minuti.