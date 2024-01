Dai balneari al Tour, ecco le grandi sfide che ci attendono nel 2024

Dalle elezioni regionali allo storico passaggio del Tour de France, sarà un 2024 con tante date da cerchiare in rosso in Emilia Romagna. E Cesenatico, ancora una volta, non avrà un ruolo defilato.

IL 9 GIUGNO SI VOTA ALLE EUROPEE E ALLE COMUNALI

Il 9 giugno 2024 l’Italia sarà chiamata alle urne per rinnovare il Parlamento Europeo. E sarà, come sempre, un test importante per la tenuta del Governo Meloni. Nello stesso giorno si voterà anche per le Comunali e, anche se a Cesenatico, Matteo Gozzoli resterà in carica ancora un paio d’anni, il voto a Cesena – ad esempio – non solo per ragioni di connessione geografica, è sempre stato vissuto con grande interesse nella nostra città.

Enzo Lattuca, che va a caccia del secondo mandato, ha per il momento i favori del pronostico anche se il centro-destra, ad oggi, non ha ancora ufficializzato il nome dello sfidante. Poteva essere un volto molto noto a Cesenatico se Francesca Amadori (che in città ha una casa estiva) avesse accettato, ma alla fine la talentuosa comunicatrice ha preferito declinare l’invito.

Oltre a Cesena, andranno al voto in Emilia-Romagna altri quattro capoluoghi: Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì, con quest’ultima che proverà a confermare il governo di centra-destra.

Anche le liste per le Europee potrebbero però riservare sorprese, a cominciare da quelle del Partito Democratico, dove resta in campo l’ipotesi di Stefano Bonaccini (a meno di un improbabile via libera al terzo mandato) che metterebbe così fine alla propria esperienza in Regione qualche mese prima della naturale scadenza.