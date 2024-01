Hera, a Capodanno pulizie straordinarie dalle prime luci dell’alba

Per far fronte alle esigenze dei festeggiamenti del Capodanno sul porto canale, il 31 dicembre sono stati consegnati 25 bidoni da 360 litri per la raccolta della carta, plastica/lattine, vetro e dell’organico, che comprendeva la raccolta dei bicchieri compostabili che il Comune ha messo a disposizione per l’evento contribuendo alla notevole riduzione degli scarti in plastica. I contenitori, ritirati il 2 gennaio, hanno consentito di intercettare complessivamente circa 1.700 kg di rifiuto differenziato avviati a recupero.

Anche sul resto della costa e nell’entroterra gli operatori del RTI hanno schierato uomini e mezzi per rimettere in ordine le piazze dopo i veglioni di San Silvestro nel giro di poche ore. Qui i servizi di spazzamento e svuotamento cestini sono stati garantiti grazie a 17 operatori che hanno lavorato alacremente per ripristinare la situazione: quattro operatori (di cui uno sulla spazzatrice) a San Mauro Mare e a Gatteo a Mare; due operatori (di cui uno sulla spazzatrice) a Santa Sofia; un operatore a Bagno di Romagna, Sarsina, Gambettola, Savignano Sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.